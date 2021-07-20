看好疫後復甦、景氣回溫，公發公司大募資、大擴廠，尤其是電子業。金管會證期局副局長郭佳君2日公布2021年上半年度公開發行公司募資情形，國內外合計募資金額4689.7億元，創下史上新高；在資金用途上，「擴充廠房設備」金額達1481.67億元、占整體募資金額比重高達37.19％，也創下史上新高紀錄。

郭佳君指出，2021年上半年度公發公司辦理國內現金增資及發行公司債的資金用途以「償還債款」及「擴充廠房設備」為大宗。其中，資金用於「擴充廠房設備」的「金額及比重」均較2020年同期增加，共有23件、金額達1481.67億元、比重達37.19％，寫下歷史新高。但募資用途占比最高的還是償還債款的106件、金額1993.22億元，占整體公募金額過半（50.03％）。

至於「充實營運資金」件數達70件、金額達442.97億元。郭佳君表示，雖比去年同期來看成長，但就過去十年來看並沒有特別多，2018年上半年達497億金額、2017上半年更有744億元、2016年、2015年金額都大過2021年上半年，增加原因是景氣好轉，企業看好去年底至今經濟景氣會朝正向發展。

今年上半年公募金額達4689.76億元寫下歷史新高。郭佳君分析，會創新高主要因為經濟復甦、循環正向，尤其「電子業」募資最積極，占總公募金額的42％，主要是去年至今年，景氣、經濟開始復甦，國內經濟環境正向發展，且受疫情影響推升數位轉型，不論是零組件還是半導體等電子設備需求增加，企業有擴大營運及生產規模之需求。

公募金額占比第二高的是「其他類」的15.98％，主要是台電上半年增資357億元的緣故。第三高的是運輸業525億元、占比達13.23％，航運為主，主要因為陽明海運上半年籌資157.44餘億元為最大宗，且尚未計入近來陽明現增案。

在私募部份，2021上半年度公開發行公司辦理私募案件共42件，金額為229.17億元(占公私募合計金額之比重為4.66％)，較去年同期54件，金額169.31億元，件數減少22.22％、金額增加35.35％。主要因今年上半年度台銀人壽一檔私募普通股高達110億元。