大陸當紅30歲男星吳亦凡，近日深陷酒局選妃等私生活混亂不堪醜聞，不僅形象一夕崩盤，還慘遭多個品牌代言切割，初估他這幾天損失至少20億新台幣。稍早中國電視劇製作產業協會青年工作委員會更發布一項關於劣跡藝人風險管理的通知，內文直接表明對吳亦凡事件高度關注，更提出4大要求，言明對劣跡藝人零容忍下令封殺。

吳亦凡爆出私生活醜聞，風波越演越烈，更驚動中國電視劇製作產業協會，稍早發布「關於做好劣跡藝人風險控制的通知」，內文提到青工委對吳亦凡輿論事件保持高度關注，直指近年來極少演員私德不修、品行不端，給行業造成極大損失與負面影響。

吳亦凡被點名封殺文件曝光。(取自微博)

為避免不必要的損失及降低風險，協會亦提出四大要求，包括要求正與其合作的委員及時止損，正在與其洽談合作的委員要暫停接觸、嚴格執行廣電局要求，不為失德藝人提供「冒頭」機會，對劣跡藝人零容忍、在聘用演員前，要做好背景調查、對德行不端演員提高警惕，卻有證據要即時向組織報告。

隨著這份來自中國電視劇製作產業協會的封殺文件曝光，立刻引發陸網瘋狂熱議，不少網友紛紛認為吳亦凡演藝生涯真的完蛋了，「趕緊封殺吧，看吐了這幾天」、「正義會遲到，但不會不來」、「不要讓他再出來了」、「吳亦凡的粉絲在前排幹什麼呢，你哥涼了」、「笑死了居然敢說紅頭文件是P的，知不知道P這東西是要進去（關）的，這和你們飯圈那些破文件可不一樣」。