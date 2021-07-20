疫情期間薪資受影響的勞工朋友，勞動力發展署中彰投分署20日表示，勞工朋友可運用勞動部勞工紓困方案度過難關。

勞動力發展署中彰投分署指出，勞工朋友若任職單位已向地方政府通報「減班休息」，可選擇運用「充電再出發訓練計畫」提升個人技能及申領訓練津貼，或申請「安心就業計畫」補貼減班休息期間之薪資差額。

如果沒有減班休息，但受疫情影響薪資減損，勞動部提出「全時勞工生活補貼」及「部分工時勞工生活補貼」兩項計畫，提供一次性的生活補貼。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛指出，為協助實施減班休息，且已通報地方政府的企業受影響勞工，可視情形與規定擇一申請「充電再出發訓練計畫」或「安心就業計畫」。

但部分全職工作者或打工族雖未有「減班休息」情形，薪資卻因為疫情影響減少，勞動部推出「全時勞工生活補貼」及「部分工時勞工生活補貼」，符合條件者可提出申請，透過這四項措施方案，協助受到減班休息及薪資減損影響生計的勞工。

「充電再出發訓練計畫」自7月1日起調整減班休息參訓勞工得依實際參訓時數補助訓練津貼，每月最高時數由原來120小時提高為144小時，參訓勞工每月最高將可領到2萬3040元的訓練津貼。

還可免費參加訓練課程，包含參加事業單位已申請該計畫的內部訓練，或參加勞動力發展署中彰投分署自辦、委辦及專案核定課程，或透過「勞動力發展數位服務平台」居家線上學習。

此外，薪資差額補助「安心就業計畫」，自7月1日起，將補助額度由原薪資差額50％，調整為「三級定額補貼」，依勞工薪資減損程度，每人每月分別補貼3500元、7000元或1萬1000元，簡化補貼作業，提高每人可以領得的補貼額度，每人補貼上限也從12個月延長到24個月。