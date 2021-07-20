鴻海創辦人郭台銘、台積電合購的1000萬劑BNT疫苗，將來可望開放國內12至18歲青少年接種，但由於廠商目前尚未向食藥署申請適應症變更，因此恐無法在國內讓青少年接種。食藥署長吳秀梅今天表示，我方近日已提醒上海復星前來申請適應症變更，只要在疫苗到貨前申請都來得及核准，因此BNT疫苗仍然有機會給青少年接種。台積電表示，疫苗已完成捐贈程序，後續完全由疾管署處理。

吳秀梅表示，BNT疫苗目前在國際間已有臨床試驗證實可應用在12至18歲青少年，甚至已有國家開始讓青少年接種BNT疫苗，但國內當初核准的緊急使用授權（EUA）適應症仍規定要年滿18歲以上，因此廠商還需要再遞件申請變更適應症。

吳秀梅說，一般而言若只是申請變更適應症，無須召開專家會議，只要廠商提供相關的書面資料，就能直接審查、變更，當然也會視需要請專家補充意見。

至於變更適應症是否將由台積電、永齡基金會提出申請？吳秀梅表示，會直接與BNT的總代理上海復星聯繫，我方日前已提醒，要前來申請適應症變更，只要在疫苗到貨前提出申請，都來得及核准，讓國內青少年順利接種。