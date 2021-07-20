陽明周二股價在下午1點出現連續6筆相同的88張賣單，引發市場好奇。

陽明法說會持續看好海運後市，儘管利多一籮筐，股價卻大暴殺，加上今天16萬張增資股上市，拖累陽明盤中差一檔跌停，終場重挫逾9％、收在170.5元，不少人注意到在1點左右陽明連續出現6筆、每筆88張賣單，引發PTT網友熱議，有人認為「大戶88六連發 」、「訊號來了 大戶跟水手說掰掰」。

海運進入傳統旺季，缺船、缺櫃問題依舊未解，在市場供不應求之下，陽明對後市展望審慎樂觀。法人也在陽明法說會後，給予公司下半年獲利正面評價，認為陽明第2季每股盈餘（EPS）將達9元以上，而第3季遠洋線將出現旺季更旺榮景，獲利優於第2季，EPS將挑戰11元以上。

陽明今天16萬張增資股上市，又遭遇國際股市重挫拖累，股價開低走低，再度跌破182元現增價，盤中一度逼近跌停，終場以170.5元作收。外界認為，陽明增資股出籠湧現賣壓，但市場人士分析，參與詢圈現增基本上都是大咖，他們可以透過事先放空套利，再利用現增新股來還券，因此不會造成賣壓，陽明今天大跌跟美股重挫和籌碼凌亂引來多殺多有關。

法人提醒，航運股周二重挫，陽明法說會19日釋出樂觀訊息，惟股價不漲反跌，貨櫃三雄跌幅都不小，長榮、萬海同步重挫超過 8%，陽明逾9%，且均在月均線之下，顯示航運股資金退潮明顯，不建議低接。