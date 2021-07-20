高端疫苗在進行三期試驗的情況，就通過了緊急授權使用，這創下了疫苗研發的奇特前例。路透社也做了相關報導，提到「該候選疫苗尚未完成臨床試驗，也沒有成效數據」(The vaccine candidate has yet to finish clinical trials and no efficacy data is available)。

路透社報導，台灣在週一批准緊急使用和生產高端公司( Medigen Vaccine Biologics Corp) 的候選新冠疫苗，「這是台灣開發自己的疫苗，以預防感染的重要一步」

「該候選疫苗尚未完成臨床試驗，也沒有療效數據，但台灣衛福部表示，迄今為止的研究表明，疫苗產生的抗體不比AZ疫苗產生的抗體差。」

報導稱，高端公司在安全的完成2期試驗後，立即向政府申請疫苗的快速緊急使用授權EUA。

衛福部表示，高端疫疫苗在台灣的臨床試驗期間，沒有傳出重大安全問題。另補充說，高端必須每月提交一份疫苗的安全性報告，該疫苗是為 20 歲以上的人設計的，間隔 28天接種兩劑疫苗。

高端疫苗採用重組蛋白的技術，是與美國國家衛生研究院合作開發的。台灣另一個疫苗公司聯亞( UBI Pharma)也是相同技術，同樣與政府簽署了生產協議，不過聯亞疫苗的 EUA 仍在等待中。