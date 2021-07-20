兆豐金今日股東會，並且進行新一屆董事改選共計選出15席，其中10席為一般董事、5席為獨立董事，並召開董事會推選現任董事長張兆順續任董座之職。

兆豐金控今天舉行2021年股東常會，會中通過2020年度盈餘分配案，發放股東現金股利每股1.58元；同時改選第8屆董事，共選出董事15席，10席為一般董事、5席獨立董事。

在10席一般董事中，財政部代表當選7席，包含張兆順、胡光華、顏春蘭、陳嘉鐘、陳佩君、吳懿娟、邱奕淦；國發基金當選1席為施克和；中華郵政1席吳宏謀、台銀也有1席，為李國興。

獨立董事5席當選人則是林常青、陳虹如、吳瑛、陳彩稚、游啟璋。

張兆順表示，面對國內外經濟金融情勢詭譎多變，將鞏固既有利基發展多元獲利，完善海外佈局深耕客戶，持續提升業務核心競爭力，並加速推動集團數位轉型，落實法遵、洗防打擊資恐及內稽內控作業，提升相關資訊、數位科技與風險管理系統。

為因應國際日趨嚴格的監理與法規標準，以「3C」積極應對挑戰(CHALLENGE)、勇於變革(CHANGE)、掌握新商機(CHANCE)，來創造股東最大價值。