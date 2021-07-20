據韓國防疫當局統計，今天凌晨零時至下午6時間COVID-19確診案例累計1442例，逼近13日1615例的最高紀錄。傳染力強的Delta變種病毒案例也在一週內激增951例。

韓國已連續15天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日確診數破千例，據當局統計，截至今天凌晨零時，近一週日均社區感染案例達1407例，其中首都圈約占1000 例，較前一週增加71例；非首都圈則為407例。

疫情較嚴重的首爾、仁川及京畿道等首都圈地區12 日起至25日實施現行最高等級的第4階段社交距離規範。當局表示，疫情尚未出現趨緩跡象，若持續惡化，不排除延長實施防疫措施期限。

非首都圈地區近日新增確診人數在整體占比連續超過3成，為阻止疫情持續擴大，許多地方政府已自行宣布提升防疫等級，包括釜山及慶尚南道昌原、晉州、統營等都宣布實施第3階段社交距離規範，禁止3到5人以上私人聚會。

韓國疫情告急，無症狀或輕症案例多，加上變種病毒傳播速度快，都讓防疫工作難度提升。中央防疫對策本部指出，11日至17日間檢出感染變種病毒案例共1252 例，傳染力最強的Delta變異株確診件數達951例，其中719例都是社區感染案例。

當局指出，單以近一週檢出變種病毒案例計算，社區感染Delta病毒檢出率約33.9%，尚未過半，仍不算韓國COVID-19主要病毒株，但依其擴散速度來看，有可能在數週內成為韓國境內感染案例最多的變種病毒。

截至今天凌晨零時，韓國累計確診18萬481例，2059例病歿；當局分析是否為變種病毒的確診件數累計1萬6299例，其中4605例確認感染變種病毒。