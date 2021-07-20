如果你的前妻出軌2次、狠心丟下小孩離家，你還會再接納她嗎？一名因為外遇拋家棄子的女網友，結束了婚外情之後，想回到孩子與前夫的身邊，於是在「爆廢公社公開版」發了一篇「洗門風文」，為自己過去的出軌行為感到懊悔，希望能與全家人能團聚。此文一出，引起4千名網友留言，但卻一面倒勸原PO的前夫「不要啊！」

人妻外遇拋7子，寫「洗風文」求前夫接納。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO在這則「洗門風文」一開頭寫道：「會在這個社團發文，是希望我前夫S先生可以看到。妹妹，媽媽真的很想妳，請妳原諒媽媽！」接著寫出自己的外遇經過：「當時欺騙外遇對象林先生，說我是單身，後來被林先生發現我已經結婚2次，還生下1個女兒與5個兒子，現在林先生對我不理不采了，我真的很後悔丟下妹妹妳，還有妳5個哥哥，媽媽真的很希望妳爸爸可以再接納我，讓我回去跟你們團圓。」

原PO強調，希望前夫可以看到此文說「對不起，我知道錯了，我不應該為了跟林先生在一起，狠心丟下你，還有我們的 6 個兒女。我很謝謝您能體諒我，當時在宜蘭跟人家搞一夜情生下來的大女兒，我流浪到高雄，你還願意為了我努力，也謝謝你願意再跟我生下 6 個兒女，我真的很對不起你！

此文湧入逾4000名網友留名，卻對這篇完全刷新三觀的文章無法置信回應：「怎會有人生了7個小孩了（1個一夜情，6個婚生），還可以把婚姻和感情當兒戲？」、「太複雜了，回去如果又看到一個帥哥，會不會又走了，不要再給小孩2次傷害了」、「雖然我一直鼓勵別人多生小孩增產報國，但是看到您的情況...很擔心孩子的未來生長耶 ......」、「連續出軌一時要讓人原諒或諒解，真的很困難耶！」。