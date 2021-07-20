因為新冠肺炎疫情嚴峻，日本政府規定這次東京奧運參與者移動上，禁止自行搭乘當地大眾運輸工具，必須使用東奧大會專車或接駁車往返選手村（或村外住宿地點）及比賽場地之間，並依規定住宿於大會提供的選手村，或為避免舟車勞頓與長程移動在防疫上的風險，另租用距比賽場地較近、且符合大會防疫規範的住宿地點。

其中，住宿於選手村內包含團本部後勤及醫護人員計26人、各代表隊教練與選手計84人（包括舉重、空手道、體操、射箭、拳擊、柔道、桌球、田徑、網球、跆拳道、游泳、划船、輕艇等13個種類代表隊）；因東奧籌委會對於選手村人數限制，另有第二團本部工作人員計25人住宿於符合大會防疫規範的東京新宿西方飯店（距離選手村車程約30分鐘）。

部分賽事項目代表隊，因選手村距離比賽場地較遠，另擇距離比賽場館較近住宿地點：

1、 羽球代表隊（12人）：東京瑪洛德酒店（距離比賽場「武藏野之森綜合體育廣場」約10分鐘，對比選手村車程約40分鐘），並經中華奧會、教練於108年實體考察後確認承租。

2、 射擊代表隊（10人）：大宮瑪洛德酒店（距離比賽場「陸上自衛隊朝霞訓練場」約15分鐘，選手村車程約45分鐘）。

3、 高爾夫代表隊（8人）：飯能瑪洛德酒店（距離比賽場「霞關鄉村俱樂部」約15分鐘，選手村車程約70分鐘）。

4、 馬術隊（3人）：東京全日空洲際酒店（距離比賽場「馬事公苑」約30分鐘，選手村車程約36分鐘）、馬伕居住選手村馬伕村。

5、 自由車隊（4人）：富士河口湖飯店（大會提供住宿飯店，距離比賽場「富士國際賽車場」約40分鐘）。