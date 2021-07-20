《華盛頓郵報》專欄記者羅金(Josh Rogin )在該報上撰文指出，自新冠肺炎大流行以來，北京持續向全球各低度發展國家提供疫苗。如今，大陸更利用負責向窮困人提供疫苗的聯合國附屬組織，買單大陸疫苗費用；令人驚訝的是，美國納稅人向這些組織慷慨解囊提供資金，等於間接贊助北京計畫。

文中表示，自從新冠肺炎於2019年底在中國大陸現身，北京持續利用大流行動動其政治與經榮利益。隨著世界衛生組織支持的「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX），宣布購買5.5億劑大陸科興與國藥疫苗，估計總額將上看數十億。

然而，這項計畫卻讓美國國會與拜登政府的資深官員感到震驚；不僅是大陸疫苗效果備受爭議，還包括北京並沒有向COVAX計畫捐款，也沒有捐出任何國家儲藏疫苗給COVAX；相較之下，美國是COVAX最大金主，捐助金額高達40億美元、並開始分送5500萬劑捐贈疫苗，還允諾在捐贈5億劑。

日前在參議院外交關係委員會的聽證會上，共和黨籍參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）稱此COVAX的計畫為「令人震驚」。「諷刺的是，北京沒有為COVAX做出任何貢獻，現在卻因此獲利；事實上，打從一開始就已註定這一切」。

對此，美國國際開發總署（USAID）署長鮑爾(Samantha Power)表示同意，並指出「讓人訝異的是，北京選擇從中獲利，而不是提供財政援助或將疫苗捐贈給COVAX，以協助急需援助的人」。

她表示，COVAX的確陷入困境，原本承諾提供給該組織的數億劑疫苗，因為印度內部的大流行而削減對外援助；雖然，美國與歐洲正全力彌補不足處，但對於正與大流行搏鬥的國家來說，速度還太慢。鮑爾還指出，雖然大多數國家更喜歡西方疫苗，但可預料COVAX轉向北京；不過，這絕對不夠成北京收費的充分理由。

雖然美方官員否認，指稱全球疫苗免疫聯盟（GAVI）用來支付大陸疫苗費用的資金，並非取自美國援助的金流，「GAVI不會使用美國捐款來支持科興與國藥的採購」；但羅金強調，這種說法似是而非，因為這種帳面上的區分金流是沒有意義的。真相就是美國援助COVAX，COVAX支付大陸，美國援助大陸。

儘管拜登政府官員坦承，美國對大陸不但沒有提供財政支持給中低收入國家接種疫苗，而是選擇出售疫苗給COVAX感到失望；但讓人難過的真相是，華府也無能為力。

但羅金強調，整起交易不能只從金錢來衡量；考量到大陸疫苗的效力較差，接受的國家只獲得心理的安慰，反而會面臨確診數的激增；換言之，COVAX與北京的交易反而讓大流行難以控制。

其認為，如果拜登政府無法阻止COVAX將美國援助拿來支付大陸疫苗，那麼就該聽從外交關係委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）的建議，重新分配手上的資金，審慎的透過雙邊協議來利用，而不是捐給國際組織，讓世人對北京心存感激之情。

如此，北京就無法從全球苦難中獲利，美方更打擊北京的疫苗外交，特別是北京利用賄賂與脅迫西半球國家。在雙邊基礎上與各國合作，能讓美國外交與利益的力量倍增，這不僅是做正確的事情。

拜登試圖讓美國民眾相信，參與多邊組織是維護世界秩序的最好方式，而民主秩序又能對抗日益抬頭的威權主義。但羅金認為，美國更應該利用影響力與領導力，推動國際組織改革，否則等於向美方對手資助金流。若不做到這項改革，美國國內的民粹勢力會更強悍的呼求取消國際組織援助，屆時這類論點會可有信服力。

作者總結，大流行反而成為北京利用國際組織充實金庫的大好時機，北京會不遺餘力的利用這項機會。