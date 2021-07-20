東京奧運將在本月23日舉行，中華代表團昨（19日）包機飛往日本，卻爆出選手和教練團搭經濟艙、代表團長官和總教練坐商務艙的爭議，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌為此道歉。民進黨台北市議員許淑華認為，這件事沒有必要演變成政治口水，並甩鍋問題出在馬政府時代對體育署的組織改造。

許淑華今(20日)在臉書上表示，經濟艙事件如果演變為政治口水沒有必要，體育署發生嚴重疏失非常不應該，這件事確實該深刻檢討、該負責就負責，蔡總統過去已承諾選手與教練參加重要國際賽事，會以坐商務艙為原則，日後應明訂國際大型賽事讓選手坐商務艙，讓國手獲得最好的照顧。

許淑華指出，某些在野黨的民代名嘴藉此做文章，甚至有黨團幹部拿選手下榻的飯店來批評，她非常不以為然，讓選手們的用心被口水淹沒對於台灣體育一點幫助也沒有，此時應全力支援國手征戰為第一優先，並藉此深切檢討體育署的定位，凡事回歸理性的政策討論才有意義。

許淑華直言，國際體育趨勢與產業發展快速，#台灣的體育署卻還只是綁手綁腳的三級機關，現階段體育組織架構早已無法跟上國際潮流，這就是很大的問題，但她卻指出，馬政府時期進行的組織改造，將原為一級部會的體育委員會降級併到教育部體育署，無論預算或人力編制上都受到影響，例如長久以來給選手的交通、出場費、保險費等都常出問題，2016年里約奧運更發生選手自帶泡麵去吃的窘況。

許淑華認為，因為體育署組織編制的深層問題，根本性的影響到台灣的體育再造與發展，這才是必須全盤檢討並改革的，據最新消息，體育署長張少煕已請辭下台，希望這個事件衍伸的政治口水可以到此為止，並全力支持國手們爭戰東奧。

許淑華也希望，日後可以不分政黨，共同加速推動體育署升格為體育部；在蔡總統能在任內推動成功，更是我們支持體育的一項宣示，呼籲各界回歸理性，聚焦體育組織改革的討論，用實際行動來力挺國內運動選手，中華隊加油。