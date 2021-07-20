公費疫苗平台今（20）日發送第三輪疫苗預約簡訊，根據統計至少有 150多萬人符合資格，不過有民眾表示，一早收到通知可以打AZ，結果上網預約時，卻顯示資格不符，讓他氣到想罵髒話，不料意外釣出內行人提供解決辦法，建議他換個管道試試，直接去藥局或超商預約。

第三輪疫苗預約，今天上午10點起至22日中午12點，收到簡訊即可預約，一名網友今天在《PTT》表示，早上收到1922的疫苗簡訊通知可以施打AZ了，原本還很興奮竟然這麼快收到，沒想到上網預約疫苗時竟顯示不符合預約資格，沒辦法登記施打疫苗。

原PO指出，自己今年37歲，應該也不是前十類對象，就是一般人，完全按照指揮中心的通知去預約疫苗，質疑如果不能打，為何還要開放讓第三輪18歲以上的人去登記，然後收到疫苗簡訊後又不能預約，直呼「不是搞人嗎？真的很想罵髒話」。

原PO還說，跟他同齡的同學也收到簡訊，結果一樣不能預約，貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「唬你一下讓你爽啊」、「你真的衰，系統出錯吧」、「至少你還有簡訊」、「有看到只勾莫德納，結果收到簡訊的」。

此外，有內行網友解答，為了避免別人誤留成你的電話號碼，可以用序號查查看是不是自己，或者換個管道試試看，去便利商店插卡，藥局或超商都可以登記。根據指揮中心表示，公費疫苗平台會按疫苗分配情形及民眾登記意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者才可進行下一步預約接種。