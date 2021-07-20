林靜儀表示奧委會、協會是人民團體，小英管不到。(圖／林靜儀臉書)

奧運選手遠征東京，卻因為戴資穎一句話，遭爆選手全都被擠去經濟艙，引發軒然大波，對此民進黨前立委、醫師林靜儀在臉書PO文護航，表示奧委會是人民團體，總統蔡英文根本管不到，遭網友直接打臉「包機跟住宿是政府負責好嗎」、「這是蔡英文2016的承諾」。

經濟艙風波重創民進黨，蔡英文與蘇貞昌先後出面道歉，對此林靜儀出面護航蔡英文，用一張手繪圖表示，蔡英文可以管政府底下部門，例如體育署申請、補助，但奧運委員會、體育協會及各運動協會為人民團體，蔡英文根本管不到。

林靜儀說，政府權限頂多就提供經費與設備，協會內部文化換政府也改變不了。不少粉絲力挺：「小英總統又背鍋了」、「協會才是問題根源」、「感謝醫師讓我知道事實」、「選手看不慣，就自己入會改變解決問題，不是罵政府，那叫巨嬰」。

但更多網友大罵：「什麼都管不到，蔡英文到底能管什麼」、「笑死，是idcc體耶」、「idcc是先知嗎」、「選前喊體壇改革，選後說管不到」、「民進黨兩大絕招：時空背景不同，小英管不到」、「私菸管不到，體壇也管不到，可憐哪」、「建議林靜儀直接回任發言人，別當醫師了」、「帥喔，管不到體出現啦」、「出錢的管不了拿錢的XDDD」、「包機跟住宿明明就政府負責的，想推卸？」、「起手式就是黨國餘孽」、「完全執政，完全擺爛」、「這管不到那管不了，下來當在野黨算了」、「總統閣揆都道歉想滅火，底下還一直放火」。