今年3月，楊家玉打破世界紀錄。（澎湃新聞）

女子標槍選手呂會會成績穩定搶金有望。（澎湃新聞）

中國短跑最快的人蘇炳添。（澎湃新聞）

大陸澎湃新聞20日報導，中國田徑隊23日將首途東京，中國田協主席段世傑在中國田徑隊冬訓誓師大會時曾說：「世錦賽結束，從零開始，不背包袱，續寫輝煌，『贏』戰東京。」如今，東京奧運行前目標則是：「在東京奧運會上，奪下2-3枚金牌，6-8枚獎牌，並且20％的項目中進入前8名。」

報導稱，中國田徑隊在東奧會有女子鉛球、女子20公里競走兩張奪金王牌；此外，在女子標槍、男子20公里競走有奪冠實力。今年上半年備戰衝刺過程中，傷病給部分選手埋下隱患，整體而言，已經做好準備。

東奧女子鉛球奪冠大熱門是鞏立姣，6月底在重慶大陸全國田徑錦標賽時說：「如今我的訓練狀態已經能夠把能力保持在20米以上，只要穩定發揮，我感覺伸手就拿下金牌。」將訓練和比賽狀態調整到最好，剩下的就是臨場發揮水準，戰勝自己。

鞏立姣在重慶全錦賽6次投擲的後3投，都在20米以上，分別是20米18、20米30和20米39。即便是最差的20米18，放在今年世界排名，也超過其他對手。30歲美國選手拉姆塞在奧運選拔賽上以20米12奪冠，是本賽季全球第二個投出20米以上的運動員。

東奧女子20公里競走項目，25歲楊家玉在2017年世錦賽奪冠；今年3月，在黃山的奧運選拔賽，又以1小時23分49秒成績，打破劉虹保持的世界紀錄。34歲老將劉虹是里約奧運冠軍，一度退役做了媽媽，復出後在2019年杜哈世錦賽奪冠。

東奧女子標槍呂會會、男子20公里競走王凱華都有奪金實力。今年3月20日，王凱華在大陸全國競走錦標賽走出1小時16分54秒成績，打破王鎮保持的1小時17分36秒大陸全國紀錄。

澎湃新聞報導，中國田徑軍團外籍教練蘭迪．亨廷頓強調：「在能力上，現在的運動員都達到了預期，但想要在東京展現出理想的狀態，關鍵問題是保持健康。」

在今年奧運選拔賽上，跑出9秒98的蘇炳添在賽後接受採訪時表示，「想要爭取奧運前三，當然這需要付出很大努力，保前八是底線。」剛滿31歲謝文駿在「後劉翔時代」創造歷史，在杭州田徑邀請賽男子110米跨欄跑出13秒49奪冠，刷新個人賽季最好成績。

報導分析，過去兩年奧運備戰之路，中國田徑隊算是「穩中求進，創造歷史」──東奧前，在杜哈田徑世界錦標賽，中國隊贏得3金3銀3銅成績，5項9人得牌，9項11人（隊）獲得前8名，4名運動員提高成績。只要保持健康，完全有能力改寫歷史成績。