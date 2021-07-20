提供多元視訊轉換解決方案的晶片開發商安格科技（6684）配合上櫃前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股2920張，其中1986張採競價拍賣，競價拍賣期間為7月22日至26日，競拍底價為76.52元；預計於7月28日上午10時開標，並於7月30日至8月3日辦理公開申購。