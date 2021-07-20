安格啟動競拍 底價76.52元 19:112021/07/20 工商 蘇嘉維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 提供多元視訊轉換解決方案的晶片開發商安格科技（6684）配合上櫃前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股2920張，其中1986張採競價拍賣，競價拍賣期間為7月22日至26日，競拍底價為76.52元；預計於7月28日上午10時開標，並於7月30日至8月3日辦理公開申購。 股匯續挫 新台幣貶至近三個月新低 投資人棄股買債 美10年債息探五個月新低 #安格 #全球 #USB #Type-C #轉換 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際政治》挪威國會遭網路攻擊 矛頭指向中國 12:352021/07/20 財經 《金融股》兆豐金決配息1.58元 18年發放逾23元 11:272021/07/20 財經 第一金控股東會 董事長邱月琴：看好今年獲利表現 17:452021/07/20 財經 新聞分析－自由現金流量 有望提高 04:102021/07/20 財經要聞 社評／拜習APEC首同框 競合並進 04:102021/07/20 焦點新聞 提升預警聯防效益 強化資安 公股銀動起來 04:102021/07/20 金融．稅務 瑪格羅比狂噴粉 激情戲染白情郎 04:102021/07/20 娛樂新聞 《金融股》統一證決派利1.9元 殖息率近5.4％ 17:072021/07/20 財經 美控陸駭客對全球網路攻擊 拜登：調查還未結束 09:542021/07/20 兩岸 金控發債急凍 上半年僅175億 04:102021/07/20 金融．稅務 《其他電子》雙鴻配息5.5元 去年「疫」外受惠 10:362021/07/20 財經 財經熱門新聞 美股狂殺725點 撿便宜的時候到了？專家說重話警告散戶 - 財經 東元股東會前夕再出招？ 黃育仁底下2家公司明同步停牌 - 財經 美股暴跌700點還沒完？ 華爾街空頭喊泡沫破滅 巨大衝擊近了 - 財經 航運股又崩了 散戶快丟船票：抽中這檔現賺6萬 - 財經 陽明狂殺驚見6筆神秘數字 網嚇爆訊號來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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