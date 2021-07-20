教育部長潘文忠。（教育部提供）

藍委洪孟楷抓包政府一開始就沒打算讓所有選手都搭商務艙。（洪孟楷提供）

東京奧運中華代表團19日搭乘華航包機出征，所有運動員都搭經濟艙，包括羽球世界球后戴資穎，引發爭議。前民進黨立委郭正亮砲轟教育部長「潘文忠完全說謊」，「體育署就歸你管，你怎麼會沒有責任？」

教育部長潘文忠19日晚間開記者會表示，行前經與防疫團隊討論評估，本次去程包機為330空中巴士，共有313個座位，36席商務艙座位、277個經濟艙座位。因選手人數眾多，故安排坐在經濟艙前艙，以「旁邊無人、前後排無人」的方式分散乘坐，回程並已安排各代表隊國手及教練搭乘商務艙返國。

前民進黨立委郭正亮20日在TVBS政論節目《國民大會》中表示，「潘文忠完全說謊」，因為洪孟楷是去年（2020年）3月質詢，但奧會運輸服務招標是在2019年，那時招標寫得非常清楚，就是要包機，商務艙只有11位，其他都是經濟艙，招標文件就直接這樣寫。

郭正亮指出，他可能改變飛機，因為整個團是144人加減10％，這是招標文件寫的，也就是說，原本預計奧運代表團大概在134到158人之間。後來好像是134人，所以本來預計的不是這麼大的飛機，商務艙當然大量減少。譬如，若是737，商務艙大概只有22個，一開始一定不是A330。

主持人謝曜州問，潘文忠說謊是針對哪一部分？郭正亮強調，選手就有66人，一部飛機怎可能大家都坐商務艙？他說保證選手跟教練都是商務艙，選手加教練就將近90人，怎麼可能只租一部飛機？至少要租兩部！不然怎麼可能每個人都商務艙？所以他根本就說謊！

郭正亮補充說，飛機一定是體育署跟奧會一起安排的，如果在奧會運輸的服務招標文件就只租一架飛機，就600多萬，這就已經定局了，因為只有花600多萬。要兩部飛機只少要花1300萬，就沒有把錢花在這裡。

郭正亮進一步解釋，潘文忠在2020年3月在回答洪孟楷質詢的時候，事實上知道只租一架飛機，一架飛機怎可能提供所有人商務艙？不是說謊是什麼呢？答應洪孟楷這件事，接下來就要再補租一架飛機，要包兩架。因為事實上沒有去做「補租」這件事，只包一架飛機，沒有包兩架，如果做這承諾，後續立刻去補正，就表示要兌現承諾，沒有嘛！

郭正亮認為，2017年蔡英文講那句話，說希望教練選手都坐到商務艙，那時候潘文忠也是教育部長。「總統講話的時候你是教育部長，2020年洪孟楷質詢的時候你也是教育部長，現在你還是教育部長，體育署就歸你管，你怎麼會沒有責任？」