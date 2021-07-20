ASTRO尹產賀。（CL Creative ＆ Entertainment 提供）

ASTRO文彬。（CL Creative ＆ Entertainment 提供）

ASTRO車銀優。（CL Creative ＆ Entertainment 提供）

ASTRO成員MJ。（CL Creative ＆ Entertainment 提供）

ASTRO成員Rocky。（CL Creative ＆ Entertainment 提供）

大勢清涼偶像ASTRO閃電回歸，4月剛以正規二輯《All Yours》風靡少女心的ASTRO，時隔四個月再度帶著全新作品《SWITCH ON》歸來。這次推出的第八張迷你專輯《SWITCH ON》由六位成員全體一起參與作詞作曲，7月20日開始台灣與韓國同步預購，迷你專輯將於8月2日正式發行。

在正式回歸前，ASTRO也透過團綜《ASTRO ZONE》放了個暌違五年的假，六位成員開啟自駕遊前往度假別墅，一路上笑料不斷，先是在休息站偷偷丟下隊長JINJIN，讓JINJIN追著車跑；到別墅一起玩各種不同的遊戲並分組玩足球，還因為發生許多接球的爆笑場面，讓成員們笑得上氣不接下氣。透過此次機會度過歡樂時光的ASTRO，也同時讓大家看到他們愉快輕鬆及親密的模樣。

此外，7月20日開始預購ASTRO第八張迷你專輯《SWITCH ON》的歌迷們，就能參加台灣獨家的「親筆簽名專輯」、「台灣限定小卡」、「ASTRO簽名拍立得」、「ASTRO台灣獨家問候影片」等相關的抽獎活動，台灣預購時間到8月1日截止，相關詳情可洽主辦單位CL Creative ＆ Entertainment官方臉書專頁。ASTRO第八張迷你專輯《SWITCH ON》7月20日起台灣與韓國同步預購，8月2日正式發行。