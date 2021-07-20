男星艾力克斯擁有台、美雙重國籍，和老婆李詠嫻結婚超過18年，育有一對寶貝兒女，過去經常上綜藝節目分享家庭趣事和親子互動，也會透過社群分享生活點滴；今（20）日中午艾力克斯在臉書曬出全家人替兒子Ryder慶祝15歲生日的合照，有網友意外發現Ryder越長越帥，更和好萊塢巨星基努李維撞臉，帥氣程度快超越爸爸。

艾力克斯今日稍早在臉書發文，表示時光匆匆寶貝兒子Ryder居然15歲了，也點出對他的期望，認為他已經長大不是小孩子，應該要有遠大的夢想，當然也要玩得開心、笑得開心，更要有一顆充滿愛的心，最重要的是爸爸和媽媽會繼續給他滿滿的愛；並放上全家人替他慶生的大合照，Ryder坐在生日蛋糕前，被滿臉娛悅的家人圍繞，他也靦腆地對著鏡頭微微一笑。

艾力克斯一家人替兒子Ryder（圖中下）慶祝15歲生日。(圖/ 摘自艾力克斯臉書)

有網友發現Ryder有好萊塢巨星基努李維的韻味。(圖/ 取自中時資料庫，寶齊萊提供)

溫馨畫面也引起網友們的祝福，「平安健康喜樂，和樂的一家人照片能感受到溫暖，好有愛」、「兒子有變帥！感覺從小孩一夕之間成熟了」、「Happy Birthday」；有眼尖粉絲注意到Ryder長越大越帥，還覺得他撞臉好萊塢巨星，「有人說兒子長得像Keanu Reeves？」、「天啊，看著他長大，沒想到快要比爸爸還帥了」。

7月初艾力克斯一家人悄悄飛回美國，透過經紀公司證實，因他的父親罹患肺癌2年，正在進行化療，想要多多陪伴他，當時更在IG上喊話，「終於可以給他一個擁抱，他很堅強，每天都在戰鬥，爸爸我愛你，不要放棄。Fighting」。