由於疫情升溫，全球股市周一出現恐慌性賣壓，資金急入美元與美債避險，摜壓10年公債殖利率暴跌近12個基本點，創四個月來單日最大跌點，下探1.18％的五個多月新低。

周二歐美金融市場止跌回穩，歐美股市雙雙反彈，帶動美債息跟著回升，10年公債殖利率站回1.20％之上。

由於歐美股市雙雙大跌，資金搶進美債避險，與價格反向的10年公債殖利率周一收低至1.181％，改寫2月11日以來新低，較上周五收盤的1.30％則重跌近12個基本點，創3月以來單日最大跌點。

引發市場恐慌的主因是Delta病毒快速在全球肆虐，投資人不禁擔心全球經濟復甦前景。

同樣受到避險資金青睞的美元急升，美元指數單日大漲逾0.3％，收上今年3月以來最高。

法通資產管理公司利率暨通膨策略部主管傑佛瑞(Chris Jeffery)指出，「這感覺像是因疫情疑慮出現的風險趨避浪潮，這將削弱市場對未來幾季經濟成長的預估值。」

投資人擔心若疫情進一步升高，各國政府將再度採取較為嚴格的管制措施。澳洲政府宣布延長墨爾本的封城令，雪梨封鎖措施上周末進一步升級。亞洲的印尼與越南近期確診人數則同步創下新高。

TD證券資深美國利率策略師葛柏格(Gennadiy Goldberg)表示，「市場開始比較認真檢視全球疫情的發展，在我看來這是讓許多投資人緊張的主因。」

通常金融市場出現重挫時，投資人基於避險與流動性的考量會轉進美國公債與美元。 美國密西根大學上周出爐的消費者信心調查報告顯示，由於通膨升溫，而且預期未來物價會下滑，美國消費者最近已有暫時避開大筆開銷的情況，顯示美國帶動經濟成長的內需動能可能開始減弱。

此外，由於夏季是公債發行的淡季，加上各國央行的買債規模仍維持高檔，因此加重債息的下壓。

駿利亨德森債券基金經理人穆里納(Andrew Mulliner)表示，「從往年每一季的發債量看來，債市供給目前正進入淡季。」