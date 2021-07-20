今20日嘉義市長黃敏惠指嘉市苗覆蓋率達24.43％，比全國疫苗接種人口覆蓋率21.56％高。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

市府為體恤教職員，現場還分送每人5顆維他命補補身，讓現場教職員誇貼心。（嘉義市政府教育處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

教育處長林立生（右二）說，目前國中小含附小、嘉特及私中國中部造冊人員計3734人，將分3天以學校為單位前往聖馬爾定醫院施打。（嘉義市政府教育處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市已連續41天零確診「加零」，今20日嘉義市長黃敏惠指嘉市苗覆蓋率達24.43％，比全國疫苗接種人口覆蓋率21.56％高，且今起連續3天為嘉市3734位國中小教職員接種疫苗，希望在開學前，讓各教育階段老師與行政同仁在教學前多一層安全防護。

黃敏惠說，根據中央疾病管制署19日上午10點資料統計，嘉義市有6萬4788人完成疫苗接種，以嘉市有26萬5234人計算，全市疫苗覆蓋率達24.43％，而疫苗平台第三輪意願登記結算，全市共有10萬8414人進行意願登記，其中有意願施打AZ民眾有5萬7931人。

由於中央疫苗有限，第三輪提供疫苗施打的對象是符合第六、八、九、十類及48歲以上民眾，請有接到1922簡訊通知的民眾盡速於20至22中午12點前完成預約接種，自行選擇接種時間及醫療院所後，23日至29日前往接種疫苗，因這段時間可能碰到烟花颱風襲台，民眾請注意中央所發布即時訊息。

教育處長林立生說，目前國中小含附小、嘉特及私中國中部造冊人員計3734人，將分3天以學校為單位前往聖馬爾定醫院施打，外縣市國小教職員選擇在嘉義市施打者計335人，而市府為體恤教職員，現場還分送每人5顆維他命補補身，讓現場教職員誇貼心。

另嘉市已於9日起在衛福部嘉義醫院、嘉基醫院，為全市公私立幼兒園及兒童課後照顧中心教職人員施打疫苗，計有838人接種，施打率約95％。

黃敏惠，第二輪中央總共撥補3萬劑AZ疫苗給嘉義市，目前第二輪的疫苗接種工作持續進行中，市府也因應世代數位落差，請大家趕快去意願登記外，也鼓勵符合公費疫苗施打對象，也就是第九類18歲以上具有高風險慢性病、罕見疾病及重大傷病者，及第十類50歲以上的民眾，同時可洽50家醫療院所登記以利通知及視疫苗量情況安排施打疫苗。