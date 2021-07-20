政治大學臉書粉專分享40多年的學生餐廳憩賢樓已拆除。（圖／翻攝臉書）

國立政治大學的學生餐廳憩賢樓使用逾40年，去年經校方評估後確認拆除重建，政治大學臉書粉專今（20）日發文表示「政大憩賢樓畢業啦」，也貼出憩賢樓的拆除照片，許多政大校友及學生紛紛留言，向陪伴自己大學生活的學餐告別致意。

粉專貼文指出，憩賢樓於1975年落成，改善了當時政大的克難學生膳廳，各樓層在店家進駐後有中餐、西餐還有素食，讓師生有更多選擇，由於學者、師生都在此用餐，所以學餐大樓便以「憩賢」命名，政大小編也寫道「開玩笑說是嫌棄樓，但感謝憩賢樓餵養政大人」。

去年校方評估憩賢樓使用年份已久、設備也老舊，因此決定拆除，原址將重建為法學院大樓與學生生活中心，學生餐廳已移至集英樓，規劃全新的有機食材學餐。

不少政大人也懷念起記憶中的憩賢樓，紛紛留言「絕對談不上必吃美食，但卻是最重要的青春記憶，謝謝憩賢樓」、「大學時代，經常在一樓用餐，很多回憶」、「最懷念理查餐廳的漢堡，當時覺得有夠好吃~掰掰了憩賢樓」、「理查的迷迭香雞腿排套餐是窮學生的小奢侈啊」、「金色漁家的燴飯跟冰淇淋啊」、「三樓的合菜，大家一起努力、回味的地方！」