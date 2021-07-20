國民黨文傳會副主委鄭照新狠酸高雄市長陳其邁「螺絲還在嗎？」。（翻攝鄭照新臉書）

昨高雄下大雷雨釀多處積淹水，鳳山區39歲高姓婦人涉水行走在路上，疑因觸電倒地不起，經送醫後裝葉克膜搶救，迄今仍未脫險。國民黨文傳會副主委鄭照新、前主播白喬茵紛紛在臉書開炮，鄭狠酸高雄市長陳其邁「螺絲還在嗎？」，白喬茵則直言「基本功做不實，也是會謀害人命」！

針對這起意外，陳其邁今透過新聞局回應，對此感到難過，並表示將由第三方鑑定加速釐清責任，另請副市長林欽榮代表市長在今天下午率同工務局蘇局長向高女的哥哥表示致意慰問，並致贈慰金。林欽榮向家屬保證，市府會盡最大努力提供醫療協助，並指定窗口人員與家屬保持連絡及協助相關賠償責任。

前高市新聞局長鄭照新直說，昨天高雄降雨各地淹水，臉書看到高雄友人的居然泡在水裡半個輪胎高，中正交流道出口成為水鄉澤國，居然還出現電線杆漏電，導致市民涉水觸電命危的消息。

鄭照新提到，昨一整天都未見陳其邁表示意見，直到今天下午才遲遲表示「我很難過」？路平燈亮水溝通，不只是表面品質的短暫要求，更是定期查核的嚴謹習慣培養，如果定期重視清淤，退水將會更加順暢；如果定期維護路燈，不只是燈亮不亮，迴路漏電的狀況也必定得到修復。

「陳其邁市長上任後，螺絲不要說鬆了，螺絲還在嗎？」鄭照新狠酸，當選不滿1年，高雄工程安全品質就低落至此，市民走在路上，有如野外生活21天的生存挑戰，過去路平，現在需要閃坑奇技；過去燈亮，現在路燈是觸電陷阱；過去水溝通，現在是淹到膝蓋頭。

文末，鄭照新感嘆，颱風汛期將至，高雄市民如何是好？「備感心痛」，還hashtag標註「＃高雄發大水」、「＃懷念李四川標準」。

身為前高市府副發言人的白喬茵也感慨說，這兩天的大雨讓鳳山、九如、仁武大淹水，竟還發生民眾走在路上意外觸電命危的消息。台電說「是養工處路燈迴路可能有漏電」，但還記得一年前嗎？綠營側翼、綠營名嘴在網路上、電視上不斷嗆聲「路平燈亮水溝通是里長層級的基本功」，其實基本功做不實，也是會謀害人命的。