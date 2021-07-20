一名住在台北的OL，換了一份月薪36K的新工作，被遭前公司同事潑冷水：「這薪水在台北是低收」，讓原PO困惑發文問網友：「請問在台北工作大家，真的是這樣嗎？」，但她的生活、家庭背景曝光後，不少網友認為原PO的「1條件」，大勝其他同事。

原PO在論壇Dcard上發文提到，自己是文組畢業，出社會後都做行政工作，最近剛換新工作性質也差不多，只不過月薪變成3萬6，目前住在家裡，每個月給家裡5千生活費。

原PO回到前公司整理東西時，卻被一位同事潑冷水：「在台北薪水低於4萬都是低收入，4萬到6萬是中間，6萬以上才算高收入」，讓原PO困惑發問：「請問在台北工作大家，真的是這樣嗎？」

此文掀起網友熱議「台北人住台北，這種收入就沒差，如果是租屋北漂，沒5萬就難過了」、「你住家裡36K夠了，就算46K要租屋也沒妳爽」、「住家裡贏很多啊，我光房租就1萬多了，在台北月薪沒65000以上真的很難活」。