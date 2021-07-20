台南市新化區口埤實驗小學遭檢舉，校方於疫苗造冊時，涉將不符資格人員造冊其中，包括打菜志工、少數家長等，校方今天已緊急修正名單，台南市教育局表示，已針對此案啟動調查，若該校確有偽造不實，將依規定嚴懲。

教育局長鄭新輝指出，教育部針對國中小教育人員疫苗施打對象，有具體規範符合資格的教職員工作內容及簡稱對應表，一共17類人員。

該校7月7日送教育部造冊名單，將部分未符中央造冊規定人員納入，教育部15日請該校複核確認，發現名單有異，該校校長已主動將未符合人員名單刪除，今天中午重新提報。

他說，針對此案，教育局也隨即向原定主責施打醫院刪除不符合資格的人員先不予施打，也立即啟動調查，若該校偽造不實將嚴懲。

台南市今日起施打國小老師疫苗，台南市長黃偉哲說，希望大家都能誠實造冊，因國小、國中、高中老師即將開學，所以優先施打，不需要在名單做造假行為。

他也再次呼籲，名單會經過校長及教育單位查核，台南已將這些名單上網公開，除學校內控外，也接受外界檢視，如有名單不符合老師、廚工、交通車司機、專任運動教練等資格，歡迎隨時檢舉。