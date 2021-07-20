新加坡本土疫情升溫，裕廊漁港相關群聚感染累計有314人確診，短短幾天就成了星國目前最大的感染群。當局今天表示，這個感染群發現的Delta變異株有可能源於印尼的漁船。

新加坡連續2天新增本土案例都破百，衛生部今天表示，初步確認新增182起本土案例，其中135人與裕廊漁港（Jurong Fishery Port）感染群有關，另有12人屬於KTV夜店感染群。「海峽時報」（The Straits Times）報導，這創下新加坡單日新增本土案例的最高紀錄。

原本新加坡2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情已趨穩，但上週接連爆出與越南陪酒女郎相關的KTV夜店群聚感染及裕廊漁港群聚感染，導致疫情再度升溫，單日新增確診案例也升至連月來的新高。

到目前為止，裕廊漁港群聚相關的確診者累計多達314人。裕廊漁港是當地主要漁港，將關閉至7月31日，進行深度清潔。

新加坡衛生部醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）今天在跨部會抗疫工作小組線上記者會表示，裕廊漁港感染群發現的Delta變異株可能來自於印尼或其他地方的漁船，但具體的傳染方式目前尚不清楚。

最早發現於印度的Delta變異株具有高傳染力，目前肆虐東南亞多國，包括印尼、馬來西亞等。

麥錫威強調，目前沒有證據顯示病毒是透過受污染的漁貨傳播，當局相信民眾食用的海鮮仍是安全的。

同時，麥錫威提及，在漁場這類場所保持安全距離是很大的挑戰，包括中國、泰國等都曾在類似場所發生疫情。當局會持續與夥伴合作，檢討防疫措施，以防止病毒傳播。

新加坡衛生部長王乙康昨天表示，裕廊漁港感染群與KTV夜店感染群有關。麥錫威進一步說明，調查顯示，漁港相關感染群可能不是由單個傳播點造成；例如，至少有一名在裕廊漁港工作的人，曾在傳染期時常造訪KTV。

王乙康也說，裕廊漁港感染群有可能比KTV夜店感染群還早出現病例。另外，目前已有28個市場及熟食中心都出現與裕廊漁港感染群相關的確診案例。

麥錫威表示，目前這個感染群的確診案例多為無症狀或輕症。

星國衛生部通報，初步確認今天新增195人確診，包括182起本土案例、13起境外移入。總人口約570萬的新加坡目前累計6萬3440人確診，病故人數維持36人。 1100720