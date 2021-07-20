大陸國務院《關於優化生育政策、促進人口長期均衡發展的決定》正式公布，決定提到，預計「十四五」期間，大陸人口將進入中度老齡化階段，2035年前後進入重度老齡化階段，將對經濟運行全領域、社會建設各環節、社會文化多方面產生深遠影響。

決定提到，群眾生育觀念已總體轉向少生優育，經濟負擔、子女照料、女性對職業發展的擔憂等成為制約生育的主要因素。實施三孩生育政策及配套支持措施，有利於釋放生育潛能，減緩人口老齡化進程，促進代際和諧，增強社會整體活力。

決定提到，今後一個時期，大陸人口眾多的基本國情不會改變，人口與資源環境承載力仍然處於緊平衡狀態，脫貧地區以及一些生態脆弱、資源匱乏地區人口與發展矛盾仍然比較突出。實施三孩生育政策及配套支持措施，有利於進一步鞏固脫貧攻堅和全面建成小康社會成果，引導人口區域合理分佈，促進人口與經濟、社會、資源、環境協調可持續發展。