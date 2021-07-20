Delta變種病毒肆虐印尼、緬甸，海巡署在台南安平外海30海浬處發現1艘疑似走私本國籍漁船，船上除3名合法船員外，8人為印尼、緬甸非法偷渡外籍人士，該船停泊安平港後，海巡人員聯絡台南市衛生局出動防疫救護車，將11人送醫院PCR，竟有6人陽性，均已送醫治療，5人陰性送集中檢疫所隔離。

「很害怕是Delta變種病毒，好險阻絕於境外！」台南市長黃偉哲說，台灣也好、台南也好，很努力把疫情守到現在這樣，我們禁不起這種蓄意破壞行為。他也特別感謝海巡署、地檢署能夠阻絕於境外，衛生局長許以霖說，雖猜到有染疫可能，但一篩居然6人陽性，「當下有嚇一跳！」

黃偉哲痛斥，一艘漁船載著帶有病毒外籍人士入境，破壞防疫、社會公理與經濟，「非常讓人無法原諒跟接受！」呼籲漁民朋友們不要做這種事情，害人又害己，司法機關一定會予以追溯。

目前確診6人CT值在14至30左右，傳播力仍屬高風險，船隻已派員完成清消，也已將他們的檢體送基因定序，預計22日出爐，由於印尼、緬甸近期都飽受Delta病毒肆虐，不排除6人病毒株可能都是Delta。

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