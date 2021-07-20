3年前中市發生王姓牙醫師命案，罹患思覺失調症的賴姓男子到胞妹任職的診所行兇，殺死王姓牙醫師及2名護理師。一、二審及更一審都依殺人等罪判無期徒刑。台中高分檢提起上訴，並以賴男殘暴擊殺無辜之人致命部位，雖向1名護理師「去幫醫生！」，但緊接又持續殺人，完全泯滅人性、毫無悔意，且醫療評估再犯風險高，請求判處死刑。

一、二審皆認定賴男犯案時辨識能力降低，判處無期徒刑。更一審法官認為，賴男犯案後能清楚描述過程，辨識能力未減低，不符減刑條件，但考量他犯案時曾向1名護理師表示：「去幫醫生」，並未完全泯滅人性；羈押期間還寫自白書向家屬道歉、抄寫經文迴向給死者，尚有悔悟心，依殺人罪判無期徒刑；至於刺殺羅姓、翁姓護理師部分，分判10年6月、14年。

台中高分檢上訴書指出，賴男對無辜之人犯最嚴重殘忍犯行，且有再犯高度危險，為維護社會秩序、確保民眾生命安全，不得不施以死刑，使賴男永久與社會隔離。

賴男持折疊刀闖入診所，對善意協助的3名被害人各刺擊頭、頸及胸等重要致命部位，手段血腥、殘暴：並追殺驚恐、痛苦的奔逃閃避受傷者，甚至折返二度刺殺，對已因其攻擊受傷而奔逃閃避者，無憐憫、同情之心。

至於賴男犯案時曾向1名護理師表示：「去幫醫生」，，其實是冷血地說完即「往診間裡面走」，繼續找尋胞妹獵殺，並未中止殺人，如何認定他有悔意？尚未完全泯滅人性？

賴男並非「身心障礙者」，行兇過程具條理性與組織性，超乎常人的冷靜，在正常自由意識精神狀況下所為，不得依身心障礙者權利公約規定減輕量刑。

此外，我國無期徒刑並非實質終身監禁，賴男今年36歲，不排除未滿57歲即有假釋出監機會，一旦出監，胞妹是他要獵殺對象，而家庭支持力、社會拘束力皆「零」。而草屯療養院鑑定評估，賴男再犯風險高，又缺乏病識感及積極治療意願，實難期待赦免假釋出監後，能主動持續服藥控制病情。

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