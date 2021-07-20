江姓女子從7樓高頂樓墜落，左腳插進6樓遮雨棚，人倒掛在陽台上。（陳彩玲攝）

基隆市消防局今天傍晚5點50分接獲通報，信義區深澳坑路上，有一名江姓女子從7樓高頂樓墜落，左腳插進6樓遮雨棚，人倒掛在陽台上，消防員到場立即將她救下，所幸女子意識清楚，送往基隆醫院救治。初步了解，頂樓現場留有手機及債務證明書等物。

據了解，江姓女子患有精神疾病，下午疑似想輕生，從頂樓墜落，但左腳卡進6樓遮雨棚，倒掛陽台上，民眾看見嚇得立即報警。

消防局接獲通報，立即派員到場救援，信義分隊長余宗庭表示，到場時看到有女子倒掛遮雨棚，立刻派2組人馬，一組架救生氣墊，一組上樓使用救生繩索將女子暫時固定在鐵架上，並使用雲梯車將人救下。

經半小時救援，消防員順利把江女從遮雨棚拉出，手、腳擦傷，右腳踝傷口面積較大，目前意識清楚，並送往基隆醫院救治。據悉，頂樓現場留有背包、手機及債務證明書，至於詳細墜落原因仍待進一步調查釐清。

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