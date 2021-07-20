東京奧運台灣代表團昨搭包機飛赴日本，卻發生官員搭商務艙，選手搭經濟艙，引起輿論譁然，教育部長潘文忠昨(19日)晚緊急舉行記者會，辯稱機位安排是防疫考量。對此，時代力量立委邱顯智要求提供防疫些調會的會議紀錄，但令人訝異的是，這次的會議沒有會議記錄。

邱顯智今(20日)在臉書上曝光長官搭乘商務艙、選手經搭濟艙事件的決策過程，7月6日中華奧會防疫協調官張煥禎召集線上會議，討論奧運防疫事宜，考量防疫安全，建議選手安排在空間較大的經濟艙區域，採嚴格區隔分散安排，以避免傳染。

不過，邱顯智卻發現，這次會議竟沒有會議記錄，「嗯，熟悉的感覺最對味，這場會議，沒有會議紀錄」，並指出，7月7日中華奧會召開東奧專案小組第5次會議，會中決議：「依據防疫協調官建議將採取菁英選手乘坐經濟艙第一排、彼此間隔2個位置，且後兩排淨空方式辦理」，意思就是，依照7月6日的會議，將菁英選手安排在經濟艙。

邱顯智指出，「長官商務艙、選手經濟艙」的荒誕安排，就在防疫安全的大旗下，順利過關了。這也是昨日道歉的官員，頻頻引用「防疫需求」的來源，他質疑，到底是什麼樣的防疫安全需求，會讓長官冒險犯難，承擔防疫風險搭乘商務艙？而這就要問沒有會議記錄的7月6日防疫會議，到底討論了什麼了。