58歲倪夏蓮20日被網友拍到她正和老公兼教練，一起在東京奧運訓練館進行賽前訓練。作為盧森堡的國寶級運動員，今年將是倪夏蓮第五度踏上奧運賽場。

中新網報導，這屆東京奧運，有不少華人運動員參賽，已經58歲的倪夏蓮，也將開始自己第5次奧運會征程。這位出身浙江的桌球選手被譽為「乒壇常青樹」。1979年，她入選中國國家女子桌球隊，還隨隊獲得過世錦賽冠軍。1989年，倪夏蓮前往歐洲，婚後在盧森堡定居。

資料顯示，倪夏蓮1963年生，浙江嵊縣人，左手直拍打法，1976年入上海業餘體校學習、1978年14歲入上海隊、1979年16歲被選入國家隊，是1983年第37屆世界乒乓球錦標賽女子團體冠軍中國隊的主力，獲混合雙打（與郭躍華合作）冠軍。是1985年第38屆世界乒乓球錦標賽女子雙打（與曹燕華合作）亞軍。曾獲中國國家體育運動榮譽獎章。

1988年漢城奧運會，乒乓球首次列入奧運比賽項目，倪夏蓮卻因何智麗、焦志敏等球員的成長，失去主力位置而無緣奧運會。1989年，倪夏蓮出國，兩年後定居盧森堡，她的丈夫湯米．丹尼爾森既是她的教練，也曾經是她的搭檔。她於39歲代表盧森堡擊敗群芳，獲得歐洲錦標賽女單冠軍。之前她已和波蘭的布拉什奇克合作得到混雙冠軍。

倪夏蓮於1985年時，世界排名最高時來到過第六位。2002年世界排名一度來到過第八位。

2000年雪梨奧運，37歲倪夏蓮終於圓了自己的奧運夢，並且打入了女單16強。2008年北京會、2012年倫敦、2016年里約，倪夏蓮都參加了。她也因此被稱作盧森堡的國寶級運動員，2016里約奧運會閉幕式上，倪夏蓮成為了盧森堡代表團的旗手。

2021年7月4日倪夏蓮迎來了58歲生日，隨即第五次踏上奧運賽場，成為東京奧運會乒乓球賽場最年長選手。

除了倪夏蓮，日本乒壇王牌運動員張本智的父母也是來自中國的桌球運動員。他15歲就獲得國際乒聯巡迴賽總冠軍，這次是張本智第一次參加奧運會。將成為中國國乒男單最大對手之一。