全智賢露性感蠻腰現身。（Netflix提供）

39歲韓國女神全智賢自2016年《藍色海洋的傳說》後，暌違5年終於回歸，主演Netflix喪屍夯劇《屍戰朝鮮》特輯《屍戰朝鮮：雅信傳》將於本周五播出，她20日與劇中演員朴秉恩、金是兒、具教煥、金雷下出席線上記者會，一頭俐落短髮搭配挖空洋裝，小露蠻腰性感現身，完全看不出已是二寶媽，凍齡美貌驚豔全場。

全智賢表示自己本來就是編劇金銀姬的粉絲，2人曾私下見過面，她甚至主動說「就算是喪屍也想演」，這次飾演手握生死草之密，將朝鮮推向悲劇的「雅信」，自幼生長於鴨綠江邊境一帶，是不屬於任何國家、被無視瞧不起的城底野人，在失去珍貴的族人之後為了報仇在痛苦中生活著，是《屍戰朝鮮》故事起源重要的關鍵人物，讓她深感榮幸，並透露去年在第二季片尾短暫出現10秒後，就超常被人追問：「姐姐，妳怎麼會出現在那裡？嚇到我了。」金銀姬也說自己是全智賢的粉絲，「大家可能會稱她是愛情劇女王，但我覺得她在電影《暗殺》、《柏林諜變》中，陰暗又帶點傷痛的模樣非常帥氣，我寫劇本時就是想著她，還一度擔心如果她不接演的話該怎麼辦」。

儘管這次的動作戲不多，不過因為她出道20多年來每天運動，所以在體力方面還是相當有自信，自認以現在的狀態，到60、70歲拍動作戲也不會有問題，但也很誠實地透露「我其實不愛運動，每天都想躺在床上，是靠著對作品的熱情，身體就會跟著動起來」，也謙虛表示做好身材管理對演員來說很基本，不是什麼值得驕傲的事情。朴秉恩想起之前因電影《暗殺》和全智賢一起去大陸拍攝，對方在跑步機上大汗淋漓的模樣，讓他不禁想說都到國外了竟然還這麼努力，但下秒忍不住笑曝「她又什麼都吃」，全智賢也笑著附和自己就是為了能夠大口享用美食，才這麼認真運動，這次《雅信傳》到濟州島取景，她也完全不忌口，讓朴秉恩再度大讚：「血腸湯吃完後又繼續鍛鍊，她真的很厲害。」

劇中主要靠射箭殺死喪屍，全智賢也非首次拍攝射擊戲碼，但《雅信傳》故事背景年代久遠，所以拍攝中還是仔細研究了一下這與過往不同的弓箭，覺得很新奇、印象深刻。現場看到幕後花絮之後，她想起印象最深刻的莫過於與飾演部落首長「阿里多干」具教煥在戶外拍攝的一場戲，因為拍攝當天超冷，冷到都快無法站立，但還是拍攝了將近一整天。也不忘稱讚飾演「小雅信」的13歲童星金是兒表現亮眼。朴秉恩則笑曝對於這部氣勢磅礡的鉅作會找上自己，一度感到驚訝無語，坦承其實自己不喜歡喪屍片，因為覺得活屍很噁心，不過看完第一季中「跑百米」喪屍後大改觀，覺得心疼又可憐，第二季還有點下不了手去殺。

《屍戰朝鮮：雅信傳》從身患瘟疫的生死之役像野火一樣蔓延，吞噬朝鮮的《屍戰朝鮮》第一季從南端的東萊（今釜山）開始，第二季更直達首都漢陽的王宮，在第二季的最後，為尋找生死草源頭而前往北方的李蒼（朱智勛 飾）發現了神秘角色雅信（全智賢 飾），《雅信傳》則是將焦點轉到冰冷的北方，將為觀眾解開雅信的真實身份和生死草之謎。將於23日下午3點在Netflix全球190國上線。