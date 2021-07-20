國道8號與南133線平交路口衍生交通意外及主線車流延滯回堵，台南市積極向中央爭取增加高架橋改善交流道，工務局2020年底完成「國道8號南133線路口改善交流道可行性研究」，送交通部高速公路局初核，台南市長黃偉哲今於視訊會議強調該案重要與迫切性，獲審議通過，總建設經費約22.55億元。

工務局指出，審議通過後，後續將俟交通部與國發會審議通過、行政院核定後，再交由交通部高速公路局接續辦理綜合規劃、環境差異分析、設計與施工等作業。

國道8號南133線路口改善交流道計畫增加高架橋長度730公尺，匝道路線全長1480公尺，總建設經費約22.55億元，完工後，對大台南生活圈持續開發、南科高科技產業永續發展、改善交通安全與提升國道8號快速運輸服務效能有莫大助益，經濟效益極大。

工務局表示，國道8號為台南「三橫三縱」高快速公路路網「中橫」系統，現況國道8號南133線係一處「平交路口」，行車動線複雜，產生較多交織行為，車流行經該路口均需減速甚至急速煞停，通車至今曾發生多起交通事故，且因該路口受號誌管控經常使主線車流延滯而回堵，嚴重影響國道1號台南系統交流道運作，明顯不符合高速公路系統的交通運作要求。

為保障用路人行車安全，該平交路口實有迫切改善需求，工務局也將全力協助交通部高速公路局規畫平面道路銜接及取得相關用地。