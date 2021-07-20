櫃買中心20日指出，光菱電子公司（8032）上櫃有價證券自7月21日起暫停交易，另東友科技公司（5438）上櫃有價證券也自7月21日起暫停交易。
光菱電子公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自7月21日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。
東友科技公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自7月21日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。
櫃買中心20日指出，光菱電子公司（8032）上櫃有價證券自7月21日起暫停交易，另東友科技公司（5438）上櫃有價證券也自7月21日起暫停交易。
光菱電子公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自7月21日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。
東友科技公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自7月21日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。
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