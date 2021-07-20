從昨天（7月19日）至今晨，河南的強降雨達到近期鼎盛，全省遭遇大範圍極端強降雨；其中，嵩山和新密更是出現了歷史同期首個特大暴雨。預計今明兩天，河南的強降雨仍將持續，22日降雨將減弱停歇。

綜合陸媒報導，河南昨天遭遇大範圍極端強降雨，中西部、西北部地區出現成片的大暴雨，部分地區特大暴雨。監測顯示，19日08時至20日08時，河南省內有794個監測站出現大暴雨，河南鄭州和平頂山局地出現特大暴雨，其中，嵩山（364.6毫米）、新密（254.9毫米）、新鄭（196毫米）、登封（192.8毫米）、偃師（183.3毫米）5個國家級氣象觀測站的日雨量已突破有氣象記錄以來極值；嵩山和新密站更是出現了歷史同期首個特大暴雨。截至目前，河南省仍處於暴雨紅色預警信號。

目前河南全省已經有13座大中型水庫超汛限水位，部分山區河道已發生山洪災害。河南省水利廳於7月19日12時起，啓動水旱災害防禦Ⅳ級應急響應。河南省氣象局及相關地市氣象部門已於7月16日啓動重大氣象災害（暴雨）Ⅲ級應急響應。

此外，鐵路部門已啓動極端天氣應急預案作業。鐵路部門今天發佈消息，受持續強降雨影響，中國鐵路鄭州局集團公司管內普速隴海線、焦柳線、寧西線及京廣線部分區段封鎖或限速運行，影響途經列車不同程度晚點。

★鄭州與新鄉兩地暫停配送外賣

河南多地遭遇極端強降雨，氣象台連續發佈暴雨紅色預警，城市部分區域發生淹水，公車被困、地鐵進水。隨著降雨天氣的持續，今天（20日）下午5點起，鄭州、新鄉兩地已經停止全城外賣配送，以確保騎手安全。

「餓了麼」鄭州區域負責人張歡表示，從前日開始，他們就一直在監控降雨情況，也是在經過緊急磋商後，選擇了主動停止鄭州、新鄉兩地的全城配送，保證騎手的絕對安全，也因處置及時，未有騎手遇險。

美團外賣河南區域負責人也告訴記者，為了保障外賣騎手配送安全，目前已啓動暴雨天氣應對預案，將為騎手剔除因暴雨天氣造成的超時訂單，不讓騎手的收入受到影響。「為了應對這次雨情，一方面提前在重點區域進行運力部署，同時也啓動了一系列保障關懷措施。」

★為何此次降雨過程如此猛烈？

7月17日以來，河南省普降暴雨、大暴雨，局部特大暴雨。為何此次降雨過程如此猛烈？中國天氣網氣象分析師張娟表示，由於河南一帶受到低渦系統影響，並且低空偏東水汽源源不斷地進行補充，加之在太行山一帶地形抬升作用之下，從而造成了如此強勁的降雨。

河南省氣象台預計，今天到明天仍是河南降水的主要時段，今天白天到夜裡，全省陰天有小到中陣雨、雷陣雨，其中黃河以北和三門峽、洛陽、平頂山、許昌、深河、鄭州、開封七地區及商丘、周口兩地區西部、南陽地區北部部分地區有大到暴雨，局部大暴雨或特大暴雨並伴有短時強降水、短時大風等強對流天氣。

明天，河南全省陰天有小到中陣雨、雷陣雨，中西部和北部部分地區有大到暴雨，局部大暴雨並伴有短時強降水、短時大風等強對流天氣。

22日，河南的強降雨將減弱停歇，預計西部、北部和東南部陰天有陣雨、雷陣雨，其它地區多雲。

氣象部門提醒，今明兩天，河南的強降雨區將會和之前高度重合，山洪、地質災害風險都將進一步加劇，相關部門以及公眾要特別關注強降雨可能引發的次生災害、城市內澇等情況。