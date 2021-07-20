日本媒體先前報導，日本政府已決定將具備短場起飛／垂直降落（STOVL）能力的F-35B匿蹤戰機，部署於九州南部的航空自衛隊新田原基地。《富比世》（Forbes）19日指出，加上南部離島基地和改裝過後的出雲級艦，將增加共軍從海上包圍台灣的難度。

關係人士先前告訴《宮崎日日新聞》，日本政府已決定在新田原基地派駐1個F-35B中隊，預計2024年部署6架、2025年再部署2架，最終數量約20架。「日本放送協會」（NHK）稍後報導，防衛省九州防衛局也已與當地政府進行會議，說明自衛隊選擇該基地的原因，並強調為避免擾民，將僅在緊急時等情況下，才會在該基地進行會發出極大噪音的垂直降落。

《讀賣新聞》曾指出，駐防廣島縣海上自衛隊吳基地的「加賀號」直升機護衛艦（DDH-184），已預訂改裝為輕型航空母艦；駐日美國陸戰隊F-35B戰機的主要基地，則是山口縣岩國基地；而未來將作為「陸上航艦起降訓練」（FCLP）場地的馬毛島，更是位於九州南方。因此，介於上述3地之間、能同時滿足大量培訓需求的新田原基地，便成為日本最好的選擇。

《富比世》表示，從九州以南的一連串離島基地、駐紮於沖繩的其他美軍和日本空自戰機、美日潛艦、經過改裝的「出雲號」（DDH-183）和「加賀號」，再加上最新的F-35B戰機，將構成日本在東海區域的「防禦鐵壁」，並阻止共軍艦隊通過宮古海峽等關鍵海域、自太平洋對台灣形成合圍之勢。

不過《富比世》也指出，雖然F-35B憑藉STOVL能力，甚至能在距離台灣僅100多公里的與那國島機場運作，但智庫「國際太平洋論壇」（Pacific Forum International）顧問葛羅瑟曼（Brad Glosserman）強調，離島基地並不是萬靈丹，不僅可能難以維護精密複雜的F-35B，在受到攻擊時也十分脆弱。