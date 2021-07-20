YouTuber蕾菈（Lyla）擁有天使臉孔、魔鬼身材，常分享大尺度私密話題，在網上擁有高人氣，近日她和另一網紅派翠克合作，到工作地點發現有跳跳馬，讓她頓時童心大發玩起來，甚至邊騎邊搖，整個「晃很大」。

蕾菈近日和派翠克合作拍片，到對方的工作室後發現有一隻可以騎的皮卡丘跳跳馬，她興致一來，立刻跪坐騎上跳跳馬，興奮地邊騎邊搖，不斷嗲喊「好可愛喔」，玩得相當開心；而蕾菈當時穿著短版貼身上衣，露出一截纖細蠻腰，有料身材也隨著她的動作晃很大，直接震暈一大票粉絲。

蕾菈玩跳跳馬邊騎邊搖，有料身材晃很大。（圖／翻攝自IG）

另外，蕾菈一Po出騎皮卡丘跳跳馬的畫面，就吸引不少網友好奇商品哪裡買，她便透露皮卡丘是派翠克的，聽說不容易買到，預購也得耐心等候，讓她打算趕緊買一隻，同時也預告和派翠克一起拍片一整天很好玩，直呼期待短劇播出。

蕾菈常不吝展現前凸後翹的身材，日前在IG開放粉絲提問互動，被問到「認為自己靠奶才紅的嗎？」蕾菈則覺得沒有什麼紅不紅，認為只是自己剛好被外界看到，並且喜歡這樣的她，但也坦言雖然被喜歡是一件值得開心的事，「可是人都會變，所以如果我現在不是他們喜歡的樣子，那也沒關係，寧願開心的做自己」，不願為了討好更多人而勉強自己。