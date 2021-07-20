《同學來了》阿Ken（左）、安心亞、納豆謹慎復工。（中天綜合台提供）

疫情微解封，綜藝節目陸續開錄，中天綜合台《小明星大跟班》、《同學來了》17日起陸續進棚開錄，藝人及工作人員錄影前需繳交快篩陰性證明、攝影棚人數嚴格控管、落實實名制、錄影期間全程配戴口罩及定時進行全場消毒等，防疫措施一點都不馬虎。《同學來了》主持人安心亞謹慎看待：「疫情還沒鬆綁，還是要非常小心，還好可以戴口罩、面罩，這樣工作比較安心，保護自己也保護他人！」為工作首次嘗試快篩的阿Ken，也在社群平台開直播分享心情：「當下有點緊張，第一次這樣子自己侵犯自己的鼻子，多了新的人生體驗，覺得自己更成熟了！」

停工近2個月，終於能恢復錄影，主持群心情既興奮又緊張，Sandy在《小大》開錄前坦言因為太久沒跟外界接觸，很擔心變得不擅長說話，「會不會等下拿著麥克風不知道講什麼」，但老爸吳宗憲似乎尚未「收心」，頻喊「不想錄影，看到辣妹我也是心如止水」，也分享居家防疫的心得：「要在生活中找到樂趣，老外是用時間工作、生活，台灣人則是用時間工作、休息，生活跟休息是不一樣的，吃的多睡的多，對身體又不好，所以我要在生活方面有所改變，就是維持這種不太愛工作的心態，這樣是最快樂的。」這回答讓Sandy聽哭笑不得：「他入行40年，我都還沒活過40歲，沒有他那種程度的認知和豁達啦。」

即使節目工作暫停，但主持群的居家防疫時光卻依舊忙碌，Sandy也不忘持續寫作，更預計要在明年1月出版新書，經營的網紅咖啡廳，也在眾多藝人朋友的熱心宣傳下，挺過艱難時刻，「我相信大家都備感壓力，但我也蠻感動有二、三十位藝人朋友，主動幫我發文分享咖啡廳，因為這真的是很不好意思的『忙』。」而納豆的居家防疫生活則是與女友依依大啖美食兼放閃：「雖然我常常發美食照，但廚藝完全沒進步，平常都是女友依依煮的，我的洗碗功力也因此大增，洗碗洗出心得，完全不排斥，但那也是我該做的事情！」也搶先透露預計下個月開拍新電影，而阿Ken與安心亞則將分別推出新戲及唱片作品，「副業天王」吳宗憲更預告將會以更多元化的方式來經營。