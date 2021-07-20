6月21日至24日滯留鋒面帶來豪雨，造成台南市酪梨植株落果，行政院農業委員會20日公告台南市（大內區除外，已另公告）為天然災害救助及低利貸款地區。市長黃偉哲表示，凡符合此項災害救助資格的農戶，請儘速於7月21日起至8月19日止，向土地所在地公所提出申請，假日得不受理，低利貸款則向各地農漁會或農業金庫申貸。

農業局表示，農委會「疫情期間農業天然災害救助申請及現勘作業防疫指引」調整如下，一、農業天然災害救助受理申請為公告翌日起30日內，假日得不受理。二、受理方式增列得以郵寄、傳真、電子郵件或電話方式申請。三、受理低利貸款申請期間為受災證明書核發翌日起35日內。

農業局長謝耀清說，此次公告酪梨災損每公頃救助7萬5000元，符合資格的農民請於7月21日起至8月19日止，向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

農民若要申請低利貸款，自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起35日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會或農業金庫提出申請。