美股周一遭逢重挫，收跌725點或2.09%，創下去年10月底以來最大跌幅，女股神伍德（Cathie Wood）方舟投資（ARK Invest）旗下ARKK逆勢上揚，但有分析師表示，ARKK的上漲可能會讓投資人誤入「牛市陷阱」，讓人們以為股市即將反彈，但實際上卻還會繼續下跌。

美國股市周一創下自10月以來最大跌幅，道瓊工業指數開盤即下殺逾500點，盤中一度挫至946點，終場收跌725.81點，那斯達克指數和標普500指數分別跌1.06%和1.59%，均創下自5月以來單日最大跌幅。

《Barron’s》報導，伍德方舟投資旗下ARKK周一在美股三大指數齊跌的情形下，逆勢抗跌小漲0.64%，這在該基金過去兩周跌約11%的情況，可謂是難得的好消息，但這也並非就這樣一路順遂，因為ARKK已經歷經多輪的暴起暴落了。

ARKK從2月至5月中爆跌了近37%，期間於3月和4月試圖反彈，然終究未能突破128美元的阻力位置，近期自5月中旬到6月底大漲28%，站上130美元，不過過沒多久即回落，ARKK周一收於117.28美元。

摩根大通策略師Shawn Quigg在上周的報告中指出，這種高成長股票的高投機活動所引起ARKK的暴漲暴跌，很像2000年的網路泡沫時期的科技股；標普500指數於2000年3月觸底後，資訊科技部於隨後2個月內下跌了30%，緊接著出現幾次反彈仍難救頹勢，一路狂瀉80%。

Quigg警告，ARKK的上漲，可能會導致投資人誤入「牛市陷阱」，也就是說一個虛假的訊號，暗示著下跌趨勢的結束，即將反彈上漲，但事實上，它還是會繼續下滑此外。

此外，美債殖利率下降，以及Delta病毒隱憂，使高科技股成長出現反彈，但Quigg認為這現象並不會持續太久，基於經濟復甦力道強勁，以及高於預期的通膨數據，他預測美債殖利率很快將再回升，也將導致成長型股票的估值受到損害。