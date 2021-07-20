美國海軍一名女水手通過了為期 37周的艱苦培訓課程，成為正式的特種作戰舟艇駕駛員，這是女兵界的首例。未來她可能會與海豹突擊隊(SEAL)一起出任務，運作那些特戰隊員執行機密任務。

美國海軍時報(Navy Times)報導，美國海官員表示，她是上星期四畢業，並收到合格徽章的 17 名水手之一，也是 18 名女性報名者當中，唯一合格的。至於這位女戰士姓什麼、叫什麼，對此官方不予提供，這是特種作戰部隊的例行政策。

海軍特種作戰指揮官霍華(HW Howard III)少將：「出現第一位從海軍特種作戰訓練管道畢業的女性，是美國軍界的一項非凡成就，展示了一種決心，具備與其他男性相同的性格、認知和領導能力。」

18 名參與海軍特種作戰培訓的女性學員中，其中 14 名沒有完成課程，但其中3人目前仍在訓練中，一名報名加入美國特種作戰快艇部隊( SWCC)，其他2名試圖成為海豹隊。

這些沒完成課程的學員也不用灰心，特種部隊的資格門檻相當的高，即使是男性，合格率也只有大約 35%。

去年，美國陸軍出了第1位通過陸軍精英特種部隊課程的女戰士，成為第1位女性綠扁帽成員。

但是到目前為止，還沒有女性成功完成海軍陸戰隊特種作戰訓練， 2016 年 8 月以來，已有 9 名女性參與艱苦的培訓課程，2人通過了第2階段，但沒有達到預期的表現而結束她們的旅程。

海豹突擊隊的訓練嚴苛舉世聞名，要成為海豹隊必須先參與為期兩個月的預備課程，然後到海軍特種作戰中心，進行3週進階培訓，接著來到海邊，進行為期7星期的航海、游泳、潛水等和水上技能，這些都通過後，是為期 72 小時的最後關頭，更重的體能訓練，卻極少休息時間，這3天幾乎不能睡覺，以磨練毅力和身體韌性，這是最難的3天，許多學員在此處失敗。