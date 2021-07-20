英國19日全面解封，對長久受限社交距離規定的店家來說，本應是項利多，但防疫鬆綁後確診數隨之激增，英國雇主反倒面臨勞力短缺的新難題，不少店家又因此被迫暫時歇業。

英國解封的同時，新冠肺炎確診數仍持續飆升，很多勞工必須離開工作崗位接受隔離。連同超市、酒吧在內愈來愈多英國企業，陷入人力不足的窘境，進而威脅他們的營運。

英國最大連鎖酒吧格林王（Greene King）表示，旗下一些員工曾與確診者接觸，按規定必須進行隔離，故而暫時關閉33家酒吧。

英國零售龍頭特易購（Tesco）上月告訴股東，對於處理人力窘迫的問題已有腹案，但上周日還是礙於卡車駕駛短少，不得不放棄部分網路訂單的配送服務。特易購19日向美國有線電視新聞網（CNN）透露，目前並無縮短門市營運時間或關閉超市的打算。

特易購的對手連鎖超市Iceland Foods就沒那麼幸運，執行董事渥克（Richard Walker）投書《每日郵報》指出，由於人手不足，他們被迫讓部分店面關門，這是疫情爆發以來頭一遭。 渥克透露，旗下逾千名員工因新冠病毒處於隔離狀態，占總人力4％。員工遭隔離人數在過去一周暴增50％，與1個月前相比狂增400％。

英國每日新增確診數一度逼近5萬，感染率創今年1月以來新高，數十萬人是被app通知要隔離，企業商家呼籲政府盡快對完成疫苗接種的人放鬆限制，時間應從原定的8月16日往前提。

周一英國新增39950例確診，19人因染疫病歿。疫情持續升溫打擊英鎊，周二一度跌深到兌1.3628美元，觸及5個多月低點。

英國零售商協會（BRC）執行長狄克森（Helen Dickinson）發聲明指出:「員工必須自我隔離，我們已親眼見到這對零售業務造成嚴重衝擊。而確診案例飆升，防疫限制完全鬆綁，這只會讓經濟全面惡化。」