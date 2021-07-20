《凹嗚狼人殺》線上睡衣主題趴，詹子晴豁出去。（八大提供）

八大《娛樂百分百》21日起連2天播2集《凹嗚狼人殺》線上睡衣主題趴，主持人黃偉晉、邱鋒澤精心打扮，穿著背心、披掛毛巾現身，刻意營造出浴感，卻被指比較像工地兄弟，以性感緊身睡衣出場的王思佳，被虧像檳榔西施，狼人殺高玩們還沒開戰，光是較勁睡衣造型就笑破肚皮，氣氛超嗨。

看到每位出場藝人精心打扮，邱鋒澤坦言自己是穿破T-shirt睡覺，黃偉晉平常也不穿衣服睡覺，下一秒便拉下背心，鏡頭上看起來像裸著上半身，笑翻眾人。但邱鋒澤要大家從實招來「我們都是狼人殺職業選手，說謊專業戶，有誰是真正穿私下的睡衣來上節目的舉手」，被大家描述根本是穿「禮服」的王思佳搶先舉起手，邱鋒澤忍不住吐槽：「妳確定睡覺的時候，是穿這套『婚紗』嗎？」甚至還被形容整體感覺像檳榔西施，王思佳索性和黃偉晉、邱鋒澤演起情境劇， 邱鋒澤笑說：「我跟偉晉因為疫情的關係，會去打一些零工，投資檳榔攤當副業，我們的老闆娘就是王思佳。」 王思佳搭腔：「我會在檳榔攤裡負責賣結冰水給他們2個。」

進行第二局開場時，來賓詹子晴也豁出去，圍著一條浴巾露出性感鎖骨，故意將頭髮噴濕，一旁的老公看不下去急忙阻止喊道：「妳穿成這樣，不要開視訊！」不僅如此，詹子晴獨特的嗓音，加上戴著耳機進行視訊錄影，惹得黃偉晉開玩笑稱：「妳好像是在做0204！」詹子晴順勢透露：「我以前真的有被找過，一個小時600。」發現話題走偏，黃偉晉趕緊對著鏡頭解釋：「各位觀眾，現在你們在收看的是《凹嗚狼人殺》喔！」