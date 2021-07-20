本土劇女星陳珮騏外型亮眼個性直接，在戲中多半飾演強勢個性角色，因此又有女戰神之封號。時常在社群網站與粉絲搏感情的陳珮騏，今(20日)更曬出預約到AZ疫苗的頁面節圖，開心與大家分享好消息，只是她也坦言其實自己最想打的是高端疫苗，果不其然遭網友留言開酸「那繼續等高端呀」、「拜託您放棄打AZ」，她也沒在怕留言回應了。

陳珮騏今日在臉書曬出預約到施打AZ疫苗的截圖頁面，開心寫下：「排到了！」同時她亦透露其實自己最想打的是高端，「雖然我最想打高端，再來才是AZ。為拚全民覆蓋率，就不要在那邊囉囉嗦嗦～有排到AZ也是超讚，就先打了啦！」

不過陳珮騏的一番發言，果然引來部分網友酸言「拜託您放棄打AZ，高端已經成功了，八月就可以打了！愛台灣啦！」、「那繼續等高端呀」，但陳珮騏也沒在怕，親自回應這些網友質疑，「等～這段時間讓自己成為破口，反而拖累大家嗎？」她認為配合CDC建議，大家快點都打疫苗，一起在最短時間內提升防禦力，健全解封能力，才是愛台灣，「個人期待的那些GGYY就先免了～」

因為演出《麻辣鮮師》中的萬老師走紅的女星郭昱晴，亦在陳珮騏發文底下留言支持，「沒錯，我也是，我的戲劇也快繼續開拍了，演員是高風險群！保護自己也保護別人，每個人都一樣，輪到就去打，打得到的都是好疫苗。」