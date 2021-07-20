今年第6號颱風「烟花」持續增強，中央氣象局表示，烟花已經在晚間增強為中度颱風，路徑略為往北修，持續往台灣東北角陸地靠近，根據中央氣象局路徑潛勢預報，不排除烟花從東北部登陸、穿越台灣的可能，宜蘭、花蓮暴風侵襲率最高，預計明天(21日)清晨將會發布海上颱風警報，明深夜發布陸上颱風警報，暴風圈周五恐觸陸，明天起北部、東北部地區會開始降雨，各地風雨在周四(22)到周六(24)將最為明顯，中部以北、東北部、南部山區不排除有豪雨等級以上降雨出現。

海上不平靜「三颱共舞」？！烟花路徑南修侵台機率增｜2021.07.20

氣象局指出，「烟花」外圍環流大，但移動速度慢，明天隨著颱風逐漸接近，外圍環流作用會慢慢出現，北部及東北部地區會開始有一波波降雨，下半天及夜間較明顯，中南部地區也有零星降雨的機率，但除了北台灣，其餘各地大多仍是多雲到晴、午後雷陣雨的型態；高溫各地約33至35度，較為悶熱。

20至21日定量降水預報。(圖/氣象局)

根據氣象局最新資料，輕度颱風「烟花」，20日20時的中心位置在北緯 24.5 度，東經 128.9 度，以每小時10公里速度，向西進行。預計周四(22日)逐漸接近台灣北部及東北部海面，周五(23日)、周六(24日)影響台灣，之後朝福建、浙江一帶登陸，由於其位在季風低壓環流內，受太平洋高壓強弱、低壓環流或是低壓環流內未來發展的熱帶系統影響，路徑仍有不確定性。

此外，中度颱風「查帕卡」，20日20時的中心位置在北緯 21.8 度，東經 112.1 度，以每小時7公里速度，向西北西進行。預計未來幾天貼近廣東沿海，對台灣短期的天氣沒有直接影響。至於「查帕卡」和烟花是否會產生「藤原效應」？氣象局簡任技正伍婉華表示，烟花是往西的方向移動，查帕卡是往西北西的方向移動，要看查帕卡經過陸地後還是不是颱風，以及兩者距離有沒有越來越近，需再持續觀察。