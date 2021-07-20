全世界運動員引頸期盼四年一度的奧運，原本在2020年舉行的東京奧運，因新冠肺炎影響延至今年7月23日開幕，在運動賽事尚未展開前，數名參賽的女選手出眾外貌受到討論，更被網友形容她們是「比賽場上最美的風景」；今年日本桌球選手石川佳純因「福原愛二世」稱號，有甜美外貌還是隊內王牌，讓外界期待她是否能超越福原愛在奧運奪金。

以下盤點本屆東京奧運十大女神運動員：

1.美國馬術選手Jessica Springsteen

Jessica Springsteen是搖滾巨星Bruce Springsteen的女兒，今年29歲還一張神似好萊塢女星茱莉亞羅勃茲的臉蛋；她從4歲就開始騎馬，目前在美國馬術選手榜單排第三名，世界排名第27名。今年是以馬術障礙賽的成員，參加東京奧運。

2.德國田徑選手Alica Schmidt

Alica Schmidt昔日就被媒體封為「最性感運動員」，身高176公分還有著一頭亮眼金髮，加上模特兒級的身材，常常一出場就引起全場觀眾歡呼，光是IG就有超過187萬粉絲追蹤。今年Alica Schmidt將披上德國隊隊服，參加東奧1600公尺接力賽項目。

3.烏克蘭跳高選手Yaroslava Mahuchikh

Yaroslava Mahuchikh年僅19歲，是當地頗有人氣的田徑美少女，她原本專攻跨欄，在13歲才改練跳高，短短6年就成為烏克蘭奧運代表隊選手之一；她當年首度參加世錦賽就奪下銀牌，目前更是跳高世界紀錄保持者，被認為是今年東奧女子跳高冠軍大熱門。

4.烏克蘭柔道選手Daria Bilodid

Daria Bilodid出身柔道世家，父親Hennady Bilodid是兩屆歐洲柔道冠軍，她在2018年世界柔道錦標賽中贏得女子48公斤級冠軍，成為史上最年輕柔道世錦賽冠軍得主，今年21歲的她實力更進步，也被認為是奪冠熱門；而烏克蘭出美女的傳聞也不假，Daria Bilodid脂粉未施在場上清新脫俗的模樣，迷倒不少運動迷。

5.義大利排球選手Elena Pietrini

Elena Pietrini今年21歲，身高190公分的她，在義大利女排代表隊中負責主攻手，但因為長得太漂亮，在比賽轉播中經常獲得大量鏡頭，受到觀眾注意及討論；今年東奧義大利女排被分到「死亡之組」，第一輪就會和去年拿下金牌的大陸隊碰頭，更讓外界好奇義大利排球美少女，是否能拿出比外貌更驚人的實力。

6.義大利網球選手Camila Giorgi

Camila Giorgi是今年義大利網球選手之一，雖然她的世界排名僅在第83名，不算出眾，但她超高顏值加上火辣身材，更經常大方在IG分享火辣性感照，光是粉絲數就超越WTA女單世界第一巴蒂；儘管目前世界排名不高，但她也是擁有2座WTA巡迴賽冠軍頭銜，因此仍有球迷期待看到「網球辣妹」拿出好表現。

7.斯洛維尼亞攀岩選手Janja Garnbret

攀岩是本屆奧運新增項目，意外讓大家能認識斯洛維尼亞美女Janja Garnbret，22歲的她不僅有深邃五官，身材更像是模特兒般標準；過去她已連續4年成為IFSC攀登世界盃最強女選手，現在還是學生的她，將奧運史上首面運動攀岩女子金牌，視為現階段最大目標。

8.大陸排球選手張常寧

張常寧在大陸是超人氣排球選手，今年26歲有著195公分的驚人身高，卻有一雙水汪汪大眼睛和甜美的臉蛋，每每出場都掀起一陣轟動；在2015年她率隊拿下女排世界盃冠軍，2016年里約奧運也獲得金牌，是大陸女排選手的王牌。

大陸排球選手張常寧。(圖/ 摘自張常寧微博)

9.香港劍擊選手江旻憓

江旻憓是重劍世界第一，在賽場上實力驚人外，她擁有超療癒的招牌笑容，溫柔恬靜的氣質讓她有「微笑劍后」美名；她在5年前首次在里約奧運登場，更成為香港劍擊歷史上，首位突破第一輪賽事的選手，因此本屆東奧更受期待。

10.日本桌球選手石川佳純

石川佳純是日本桌球代表隊隊長，父母過去也都是桌球選手，從小就受到魔鬼訓練，和桌球甜心福原愛經歷相似，因此有「福原愛二世」稱號；石川佳純在球場外臉上經常掛著甜美笑容，但一拿起桌球拍，卻擁有超兇實力，在2007年打入日本錦標賽女單四強，還是連三年全日本選手權大賽冠軍，2017年還奪下世界桌球錦標賽混雙冠軍。