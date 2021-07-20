政府將在立陶宛設立代表處。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（20日）稱，敦促立陶宛恪守一個中國原則，不要向「台獨」勢力發出錯誤訊號。對此，陸委會以連續3次「台灣」回應：駐立陶宛台灣代表處是台灣在歐洲的第一個以台灣為名的代表處，意義重大。台灣將持續深化與所有民主自由夥伴發展友好關係。

陸委會重申，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，過去如此，未來更不會是，我國與其他國家發展雙邊合作關係，是作為主權國家和國際社會成員的基本權利，也是我2300萬人民的共同期待，中共當局無權置喙。