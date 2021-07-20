前副總統呂秀蓮今（20）日在臉書分享她先後打AZ疫苗的心得，並且向民進黨員喊話，應該帶頭施打國產疫苗，以表「效忠」蔡總統／黨主席。
呂秀蓮表示，她於5月5日自費施打AZ疫苗，那是COVAX配給，韓國出廠，首批給醫護人員施打，但因很多人持觀望態度，衛福部怕疫苗過期，宣布開放自費施打。我想疫苗得之不易，浪費可惜，立即決定付費施打。
呂秀蓮說她打第一劑後，手臂略微紅腫，留院觀察30分鐘離去。24小時後逐漸進入頭昏倦怠，手臂略酸疼，我吃了一錠普拿疼，一覺到天亮，完全清醒復原。今天施打第二劑，進出醫院前後10分鐘，不痛不腫，輕鬆愉快。
她認為，病毒是人類公敵，疫苗是公共資產，不能浪費，更不應壟斷。而生命平等，施打疫苗，不應有特權。並且，只要經過合法、科學認證程序，應隨遇而安，不必挑剔。
呂秀蓮最後強調，國產疫苗既經蔡總統及陳前副總統掛保證，執政的民進黨員，至少擔任黨公職的人應該帶頭施打，以表「效忠」蔡總統／黨主席。
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