一直不斷警告金融市場出現泡沫跡象的投資公司GMO創辦人葛拉漢（Jeremy Grantham），近期接受外媒專訪再度提到泡沫已經無所不在，儘管可能耗費數月才會破滅，但會產生前所未有的負面財富效應。

美股在周一盤中大跌超過900點，終場收跌725點，主要是Delta疫情也在歐美蔓延，恐對於經濟復甦帶來打擊，不過周二(20日)盤前，道瓊期指一度回升近300點，美股3大期指也有所上揚，但仍無法補上前一個交易日損失。

葛拉漢先前在2008年金融危機之際，，點出金融市場已經出現與現實脫鉤的現象，並在6月接受訪問指出，美國投資市場出現迷因股熱潮，這將摧毀真正的投資。此外，今年1月，葛拉漢就在給投資人的一封信提到，目前膨脹的泡沫可能是投資生涯最重大的事件。

據《路透》報導，葛拉漢受訪表示，他在發出致投資人信件後收到很多反彈，許多比特幣狂熱信徒痛罵葛拉漢，但他認為泡沫很輕易就能察覺，像是市場新聞出現在頭版而非財經版面的時候，許多民眾遭到詐騙的時候，以及每個月都有新的虛擬貨幣推出的時候，就會有泡沫跡象發生，這些規模甚至比1929年或2000年還要大。

葛拉漢認為，就在投資人歡欣鼓舞，正是市場達到頂峰後的時刻，在這個認為經濟會完美延續的時刻，利率、通膨、勞動市場、房地產活動、非能源大宗商品的嚴重問題都迫在眉睫，而且看起來有愈來愈糟的趨勢，這與過往的泡沫破滅相比，有著無比的威力，這可能對於資產有巨大負面效應。

葛拉漢表示，戳破泡沫的理由包括病毒、通膨，有更多的理由是來自於意外，但由於經濟刺激措施、疫苗接種等因素，讓泡沫破滅延後數月才發生，讓它還有機會可以告訴其他人有這個危機。

葛拉漢認為，目前持有現金以及大量買入表現最差的資產是可行的，那些價值股以及新興市場被低估，應該可以在未來10年獲得積極回報，由於大多數指標比2000年之際還高，所以當他採用股價營收比來評估，發現就算是當前最便宜的股票，實際上都變貴了。